Главы МИД РФ и Турции обсудили Карабах

https://static.news.ru/photo/622eb110-0bb5-11eb-a90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Дипломаты говорили о ситуации в Нагорном Карабахе.

С турецкой стороны поступила просьба предупредить Ереван о необходимости придерживаться режима прекращения огня, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Наш министр провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Он попросил предупредить Армению [о необходимости] придерживаться режима прекращения огня, — сказал информатор.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.