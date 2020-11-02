Глава Российского экологического оператора Гудков освобождён от должности

https://static.news.ru/photo/b5a8837e-1d09-11eb-a02c-fa163e074e61_660.jpg Илья Гудков Фото: Российский Экологический Оператор/facebook.com

Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») Илья Гудков освобождён от должности решением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Гудкова Ильи Эдуардовича по его просьбе, — говорится в опубликованном документе.

Гудков занимал пост «РЭО» с января 2020 года. О его предстоящем увольнении стало известно несколько дней назад, сам он сообщил, что решение не было принято им спонтанно.

Помимо освобождения от должности Ильи Гудкова, премьер подписал аналогичное распоряжение в отношении замминистра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина. Он также покидает пост по собственному желанию.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин удовлетворил просьбу об отставке первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова. По информации СМИ, в скором времени оставит свой пост и глава Минтранса Евгений Дитрих.