Глава МИД Франции назвал даты переговоров по Карабаху в Женеве и Москве

https://static.news.ru/photo/6fc26f0e-08a6-11eb-97f3-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Франция, Россия и США, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, поддерживают ежедневные контакты.

На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, а затем другие встречи в понедельник в Москве, — отметил он во время выступления перед членами комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.

Ле Дриан выразил надежду, что переговоры между сторонами возобновятся, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может встретиться в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном. Источник в дипломатических кругах рассказал, что визит армянского политика продлится с 11 по 13 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.