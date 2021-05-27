ФСБ: США ставят под сомнение территориальную целостность РФ

США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность РФ, не признавая позицию России в отношении статуса залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
По словам Кулишова, в соответствии с российским законодательством и международными нормами госграница РФ в морских пространствах
На основании особых географических условий и оборонного значения залива Петра Великого, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого является Российская Федерация, постановлением Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года были установлены правовой режим исторического залива и граница внутренних морских вод, — заявил генерал.
Он подчеркнул, что претензии США необоснованны с точки зрения международного права, а инцидент, случившийся в ноябре 2020 года, можно рассматривать в качестве нарушения государственной границы РФ.
В конце ноября 2020 года американский эсминец «Джон Маккейн» зашёл на два километра в территориальные воды РФ в заливе Петра Великого. После предостережения от российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», он сразу ушёл в нейтральные воды. Позже командование Седьмого флота США заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.