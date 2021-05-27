ФСБ: США ставят под сомнение территориальную целостность РФ

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США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность РФ, не признавая позицию России в отношении статуса залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По словам Кулишова, в соответствии с российским законодательством и международными нормами госграница РФ в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, чьё расстояние, как правило, составляет порядка 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона при этом является районом, находящимся за пределами территориальных вод и не превышает 200 мирских миль. При этом такие правила не распространяются на так называемые исторические заливы.

На основании особых географических условий и оборонного значения залива Петра Великого, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого является Российская Федерация, постановлением Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года были установлены правовой режим исторического залива и граница внутренних морских вод, — заявил генерал.

Он подчеркнул, что претензии США необоснованны с точки зрения международного права, а инцидент, случившийся в ноябре 2020 года, можно рассматривать в качестве нарушения государственной границы РФ.

В конце ноября 2020 года американский эсминец «Джон Маккейн» зашёл на два километра в территориальные воды РФ в заливе Петра Великого. После предостережения от российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», он сразу ушёл в нейтральные воды. Позже командование Седьмого флота США заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.