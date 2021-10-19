Феномен Вассермана: просто фрик или «ястреб»

Анатолий Вассерман, бывший одессит, а ныне российский патриот, не успел расписаться за полученное депутатское удостоверение, как сделал весьма резонансное заявление, на которое раньше могли решиться только «соколы Жириновского». Последний советский девственник доверительно сообщил публике, что Прибалтика неизбежно вернётся в состав России!

То, что вся нынешняя политика стран Балтии (для их противников — Прибалтийских вымиратов) построена на ожидании со дня на день нападения российских орд поработителей, нет большого секрета. Это такая «фишка», что не позволяет большой Европе забыть о существовании трёх «сироток», буквально замерзающих в тени нависшего агрессора. А это источник всё ещё сохраняющихся субсидий и военного присутствия натовцев. Приходится время от времени терпеть унизительные пьяные выходки защитников, но пока игра стоит свеч. Вон прибалты сколько времени героически боролись даже против не имеющего к ним никакого отношения газопровода «Северный поток — 2», продолжая закупать российские углеводороды.

И вдруг Вассерман одной фразой просто подтвердил их генетические страхи, пока ещё достойно оплачиваемые из казны ЕС. Тут, правда, надо помнить, что Анатолий Александрович — фигура весьма примечательная. Получив ещё всесоюзную известность благодаря разного рода телевизионным интеллектуальным играм, он параллельно усиленно культивировал образ самого настоящего фрика, который и по коридорам столичной мэрии шествовал в своём неизбывном жилете, звеня самыми невообразимыми железками, чем страшно смущал тамошнюю охрану. Впрочем, роман нескольких «знатоков»-политконсультантов с мэром Юрием Лужковым длился недолго. Хотя и дал Вассерману коридор, выведший его на телеэкран, с которого он, сверкая глазами, как Моисей в момент гибели египетского воинства под морской волной, обличал как своих непатриотов, так и иностранных недоброжелателей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но его наезд на свободолюбивых латышей с эстонцами можно трактовать достаточно широко. С одной стороны, как говорится, ну что возьмешь с этого чудака? И на любые претензии возмущённых прибалтов можно будет с чистой совестью развести руками: ну, что вы хотите, высоколобый интеллектуал немного не от мира сего. Притом, что на фоне Вассермана любой мидовский клерк будет выглядеть просто голубем мира.

С другой стороны, к Вассерману никак не приклеить ярлык «русского фашиста-реваншиста». Иначе вообще можно нарваться на обвинения в антисемитизме и расизме. Так что, в некотором смысле он просто неуязвим. Но роль записного умного «ястреба» вполне ему по плечу. А такие фигуры во многом полезны. Выполнял же тот же Жириновский роль экстремиста, на фоне которого российская власть выглядела крайне разумной и тщательно планирующей каждый шаг. И когда он предлагал разместить на границах с прибалтийскими странами радиоактивные отходы и с помощью гигантских вентиляторов гнать в их сторону заражённые воздушные массы, все, и даже в Риге с Таллином, понимали, что Ельцин куда предпочтительнее.

Теперь Жириновский уже не тот, но появился Вассерман, человек уже немолодой, но очень активный, готовый, видимо, делать жёсткие заявления, которые будут подвигать иностранных деятелей выяснять в Москве, что же за этим стоит. А это и есть дипломатия с её многоголосицей. Так что, добро пожаловать, депутат Вассерман!