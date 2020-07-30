Евросоюз ввёл санкции против россиян за кибератаки

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Европейский союз наложил новые санкции на граждан России и Китая. Причиной стали осуществляемые этими людьми кибератаки.

Ограничения коснулись четырёх россиян и главного центра спецтехнологий Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а также двоих граждан КНР и две компании из этой страны. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper, — говорится в заявлении.

Санкции введены в рамках упрощённого санкционного режима объединения по отношению к кибератакам. Он был введён год назад, но ни разу не использовался.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с оценкой бизнесмена Олега Дерипаски, который заявил, что в России минимизацией негативных последствий от западных санкций занимаются всего четыре человека. По словам представителя Кремля, работу по противодействию экономическим ограничениям и решению вопросов импортозамещения ведёт «всё правительство, и всё руководство страны, и вся её промышленность».