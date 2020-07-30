Песков заочно поспорил с Дерипаской о пофигистичном отношении к санкциям

https://static.news.ru/photo/319877c8-d255-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с оценкой бизнесмена Олега Дерипаски, который заявил, что в России минимизацией негативных последствий от западных санкций занимаются всего четыре человека. По словам представителя Кремля, работу по противодействию экономическим ограничениям и решению вопросов импортозамещения ведёт «всё правительство, и всё руководство страны, и вся её промышленность».

Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению в секторе производства, промышленного производства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что «существует определённый потенциал, который реализуется». Вместе с тем, признал он, «хотелось бы, чтобы всё было быстрее и эффективнее».

Ранее Дерипаска заявил, что Россия не уделяет должного внимания контрмерам против экономических ограничений со стороны США. Он назвал отношение страны к проблеме пофигистичным и отметил, что в Соединённых Штатах разработкой санкций против других стран занимается не менее пяти тысяч человек, а в РФ над минимизацией ущерба трудятся лишь четверо.

Предприниматель также отметил, что западные санкции оказывают существенное влияние на российскую экономику, потому что на отечественном финансовом рынке не созданы механизмы, которые обеспечивали бы безопасность и привлекательность инвестиций, писал NEWS.ru.