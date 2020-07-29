Дерипаска назвал пофигистичной борьбу России с санкциями

https://static.news.ru/photo/0bedc758-d183-11ea-bb98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Russak /Global Look Press

Россия не уделяет должного внимания контрмерам против экономических санкций со стороны США. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска, который является одним из фигурантов «чёрного списка», составленного в Вашингтоне.

Предприниматель отметил, что ограничительные меры оказывают существенное влияние на российскую экономику потому, что на отечественном финансовом рынке не созданы механизмы, которые обеспечивали бы безопасность и привлекательность инвестиций.

По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимается не менее пяти тысяч человек, а в России над минимизацией ущерба трудятся лишь четверо. Бизнесмен не назвал этих людей по именам, однако отметил, что речь идёт об организационная проблеме.

Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. <...> Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушёл вперёд. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет, — сказал Дерипаска в интервью РБК.

Он отметил, что России не нужно те же пять тысяч человек, что и в Амеркие. Однако тысяча специалистов и созданные для этих целей подразделения во всех ведомствах должны работать, считает он. Предприниматель также указал на то, что должны быть реализованы «платёжные расчёты, обеспечивающие экспорт-импорт». Он предложил более пристальное внимание уделять цифровым активам и новым цифровым технологиям.

Дерипаска не стал назвать конкретные предложения по мерам противодействия санкциям, объяснив это тем, что Минфин США мониторит все открытые источники, в том числе СМИ.

Бизнесмен был включен в санкционный список США в апреле 2018 года по двум основаниям: потому что якобы действовал «от имени или в интересах» высокопоставленных российских чиновников, а также потому, что работал в энергетическом секторе страны — ему принадлежал контроль над компанией «ЕвроСибЭнерго».

Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

В январе 2019 года Вашингтон снял санкции с «ЕвроСибЭнерго», а также с UC Rusal и En+ после того, как Дерипаска снизил доли своего участия в них. При этом в американском Минфине подчеркнули, что ограничения, касающиеся самого бизнесмена, будут сохранены. Предприниматель подал иск против ведомства в суд Вашингтоне, рассмотрение дела продолжается.

В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с россиянинм.

В июне, как писал NEWS.ru, Высокий суд Лондона признал законным изъятие в 2018 году британским агентством по борьбе с преступностью по требованию властей США документов компании Terra Services. Ранее она принадлежала Дерипаске. В октябре 2019 года представитель бизнесмена назвал изъятие документов и публикации касательно этого расследования «бездарной попыткой втянуть» того во внутренние политические интриги США.