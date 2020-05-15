Суд в Британии признал законным изъятие документов бывшей фирмы Дерипаски

https://static.news.ru/photo/4d90d1b4-b64e-11ea-9858-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: World Economic Forum/flickr.com

Высокий суд Лондона признал законным изъятие в 2018 году Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) по требованию властей США документов британской компании Terra Services.

В разрешение на подачу судебного пересмотра отклонено, — цитирует ТАСС решение судей.

При этом по мнению суда, NCA действовало в рамках законодательства, а компании Terra Services было отказано в пересмотре указанного дела.

Отмечается, что ранее компания принадлежала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. В октябре 2019 года представитель Дерипаски назвал изъятие документов и публикации касательно этого расследования «бездарной попыткой втянуть» бизнесмена во внутренние политические интриги США.

В конце прошлого года газета The Daily Telegraph писала , что власти США намерены начать расследование в отношении зарегистрированных в Великобритании компаний, принадлежащих ряду российских предпринимателей, включая Дерипаску. Сообщалось, что Конгресс США интересуют связи бизнесмена с российскими спецслужбами, а также с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввёл санкции против предпринимателя и его предприятий. В чёрный список попали «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». «Штрафникам» запретили приезжать в США, их активы заморозили, а гражданам США нельзя с ними развивать бизнес.

В январе 2019-го «Русал», En+ и «Евросибэнерго» освободили от рестрикций, но бизнесмен потерял возможность контролировать данные предприятия. Имя самого миллиардера из санкционного списка не убрали.

Как писал NEWS.ru, юристы Дерипаски обратились в суд Вашингтона с просьбой отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введение санкций в отношении миллиардера.