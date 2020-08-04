«Это провал»: крымские татары ответили на идею Кравчука вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/672867a8-d6ed-11ea-aa4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что идею украинского экс-президента Леонида Кравчука по возвращению Крыма ждёт провал. По его словам, этому политику как одному из лидеров, способствовавших развалу СССР, вообще не свойственно созидание.

Попытка создать очередную делегацию с привлечением крымских татар, сбежавших из Крыма и паразитирующих на антироссийских настроениях на Украине, обречена на очередной провал. С чем хорошо эта делегация может справиться, так это с отмыванием очередных грантов под это мероприятие, — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, в мире нет сил, которые могли бы помочь вернуть Крым Украине, что доказала международная политика последних семи лет. Умеров также дал совет Кравчуку:

Я бы советовал не выделяться на общем национал-фашиствующем фоне, чтобы ему не прилетел "привет" от настоящих крымских татар из Крыма, которые целиком и полностью интегрировались в многонациональную семью России.

Кравчук на днях возглавил украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу вместо выбывшего Леонида Кучмы. Он заявил, что эта структура не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого «безотлагательно» должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он также считает, что в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

После Евромайдана, Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. С тех пор между Донбассом и Киевом не прекращается вооружённое противостояние.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Рабочим органом для решения оперативных вопросов по этим договорённостям является Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Киев может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной. Он считает, что это может стать компромиссным решением, ради которого ни положения Минских соглашений, ни особого статуса Донбасса не нужно будет записывать в Конституцию Украины, писал NEWS.ru.