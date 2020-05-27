Эксперты по мимике объяснили жест Путина с ручкой

https://static.news.ru/photo/48ea6d86-a015-11ea-a43a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Психолог, физиогномист Светлана Филатова и эксперт по поведению человека и чтению эмоций Светлана Пешенькова рассказали о том, как они трактуют жест президента России Владимира Путина.

Глава государства провёл крайне эмоциональное совещание по борьбе с паводками и пожарами в регионах. При этом во время разговора бросил авторучку на стол.

По мнению Филатовой, подсознательно Путин этим жестом переложил обязанности по решению проблемы на собеседников, а сами манипуляции президента призвана успокоить нервную систему.

Бросая ее на стол, он как бы сбрасывает с себя этот вопрос, делегирует его тем, с кем ведёт диалог, — цитирует её «Вечерняя Москва».

Другое мнение сложилось у Пешеньковой. Она считает, что основная эмоция президента — раздражение из-за того, что задачи не выполняются в необходимые сроки.

Видна некоторая усталость от того, что круг подчиненных, видимо, не выполняет поставленных задач, — сообщила Пешенькова.

По её словам, Путин понимает, что тратит время на бесполезное занятие — совещание может пройти, но опять ничего не будет решено.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.