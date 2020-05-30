Эксперт объяснил появление в Ливии фальшивых денег «из России»

https://static.news.ru/photo/b8ae5bda-a27e-11ea-b813-fa163e074e61_660.jpg Фото: michaël stone/flickr.com/CC BY-NC 2.0

Информация об обнаруженной в Ливии фальшивой валюте, которую якобы напечатала Россия, является проявлением информационной войны, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его мнению, к этому имеют отношение некие «внешние силы», которые занимают Триполи.

В особенности активно задействована Турция. [Президент Турции] Реджеп Эрдоган реально возможный заказчик этого дела, — сказал Балмасов URA.RU .

Он подчеркнул, что если бы Россия умела так хорошо печатать деньги, ей бы не пришлось заниматься нефтью и газом. Также подделка валюты является серьёзным вызовом, который мог раньше закончиться разрывом дипотношений и объявлением войны.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Мальты в пятницу, 29 мая, изъяло партию ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми.