Эксперт объяснил появление в Ливии фальшивых денег «из России»

Информация об обнаруженной в Ливии фальшивой валюте, которую якобы напечатала Россия, является проявлением информационной войны, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
По его мнению, к этому имеют отношение некие «внешние силы», которые занимают Триполи.
В особенности активно задействована Турция. [Президент Турции]Реджеп Эрдоган реально возможный заказчик этого дела, — сказал Балмасов URA.RU.
Он подчеркнул, что если бы Россия умела так хорошо печатать деньги, ей бы не пришлось заниматься нефтью и газом. Также подделка валюты является серьёзным вызовом, который мог раньше закончиться разрывом дипотношений и объявлением войны.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Мальты в пятницу, 29 мая, изъяло партию ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми.