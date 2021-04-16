«Его команда ничего сделать не может»: политолог объяснила оговорки Байдена

https://static.news.ru/photo/7fa3e442-9eca-11eb-ab5b-96000091f725_660.jpg Фото: eliseeva_nat/vk.com

Изменений в поведении американского президента Джо Байдена ждать не стоит, так как его оговорки и невнятные заявления связаны с его преклонным возрастом. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева.

Так или иначе стоит учитывать его возраст. Это уже не первый раз. Мы видели и проблемы с элементарными передвижениями человека, поэтому это связано с возрастными изменениями. Даже его команда сделать с этим ничего не может, — рассказала Елисеева телеканалу «360».

По её мнению, ничего нового американский лидер после расширения антироссийских санкций не сказал. Он лишь продолжил традиционный вектор внешней политики Демократической партии США, направленный на создание в лице России врага, от которого весь мир спасут США.

Идёт борьба за ресурсы, за определённые преференции, за главенство на международной арене. И всё это бравирование громкими словами, все эти угрозы, они как раз связаны с попыткой занять лидирующую позицию, — объяснила эксперт.

Елисеева добавила, что не стоит серьёзно воспринимать последний санкционный пакет, так как, по её оценке, большая часть ограничений носит фиктивный характер. В частности, в чёрный список не вошли компании, с которыми американцы продолжают взаимодействие.

Ранее американские эксперты признали, что очередной пакет антироссийских санкций, подписанный Джо Байденом 15 апреля, не изменит поведения Москвы. Аналитики пришли к выводу, что его влияние на российскую экономику будет весьма ограниченным и Вашингтон мог пойти на куда более жёсткие шаги.

Как сообщал NEWS.ru, Байден накануне выступил с видеообращением, в ходе которого, говоря о взаимоотношениях с Россией, не смог правильно выговорить фамилию российского президента, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.