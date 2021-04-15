«Клютин»: Байден не смог выговорить фамилию Путина

https://static.news.ru/photo/b72000fe-9e2f-11eb-8cdb-96000091f725_660.jpg Фото: Youtube

Президент США Джо Байден, в четверг, 15 апреля (16 апреля по мск) записал видеообращение, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. Он пообещал ввести новые санкции, «если Россия продолжит свои „неподобающие“ действия», а также признался, что ему изначально не нравился «Северный поток −2», а вот с Владимиром Путиным он поговорил хорошо.

Когда я говорил с Путиным, мы решили, что необходимо общаться напрямую, чтобы установить более эффективные отношения. Он согласился со мной, — сказал Байден.

Он предложил российскому коллеге встетиться в Европе этим летом, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются страны.

Однако пользователи Сети, при проосмотре обращения заметили, что американский лидер едва выговаривал слова, и «еле-еле справился» с коротенькой речью.

Байден умудрился запнуться даже на фамилии Владимира Путина, назвав его то ли «Клютиным», то ли «Плютиным».

Ранее NEWS.ru писал, что Байден признался, что готов идти дальше в вопросе давления на Россию, но «ему бы этого не хотелось».