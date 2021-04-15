«Я готов идти дальше»: Байден прокомментировал беседу с Путиным

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Американский президент Джо Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным. Однако сообщил, что «сказал Путину, что Вашингтон ответит на неподобающие действия России пропорционально».

Я мог быть пойти дальше с санкциями, но не хочу этого, — сказал Джо Байден.

Он отметил, что готов на следующие шаги, если Россия будет подрывать американскую демократию. Тем не менее президент США заявил, что его страна стремится к миру, США не хотят к эскалации напряжённости в отношениях с РФ.

Когда я говорил с Путиным, мы решили, что необходимо общаться напрямую, чтобы установить более эффективные отношения. Он согласился со мной, — добавил Байден.

Он сообщил, что для этого предложил Владимиру Путину встретиться в Европе этим летом, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются страны.

Джо Байден анонсировал видеообращение по России днём, 15 апреля, после того как США ввели санкции против России. Минфин США ввёл новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга. Они вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях, писал NEWS.ru.