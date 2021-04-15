Минфин США «накроет» госдолг России санкциями с 14 июня

https://static.news.ru/photo/cc56818a-9e13-11eb-be26-96000091f725_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikimedia.org

Минфин США вводит новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга. Они вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях.

Минфин использует новые полномочия, чтобы возложить на российское правительство издержки за его неприемлемое поведение, включая ограничение возможностей финансирования Россией этой деятельности, — заявила глава Минфина Дженет Йеллен.

Американский президент Джо Байден ввёл санкции против России 15 апреля «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Кроме физических и юридических лиц под ограничительные меры попал госдолг России. После этого курс рубля снизился по отношению к мировым валютам.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает новые санкционные устремления США. Она будет отвечать по принципу взаимности с целью обеспечения собственных интересов наилучшим образом. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что новые санкции Вашингтона девальвируют конструктивный тон беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, сейчас сложно говорить о перспективах встречи двух лидеров. Сенатор Алексей Пушков убеждён, что России не нужно проводить саммит с США, поскольку Вашингтон пытается общаться с Москвой «языком силы».