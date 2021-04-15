«Пошло-поехало»: Пушков с иронией отреагировал на санкции США против РФ

https://static.news.ru/photo/b4650314-9e07-11eb-9bf9-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: ok.ru/silavyedi

Вашингтон наращивает напряжённость на внешнеполитической арене, вталкивая Москву в дипломатический кризис и усиливая экономические санкции, но при этом настаивает на проведении совместного саммита. Парадоксальность американской политики отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Что он (саммит. — NEWS.ru) даст при такой политике США? Только потешит тщеславие Байдена и его претензии на мировое лидерство. Мол, хочу — наказываю, хочу — веду переговоры. Но у этого есть цель: так США навязывают нам свою волю, свою повестку дня, показывают, что именно они владеют инициативой, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, России следует отказаться от переговоров с США, так как это будет сигналом, что Москва не приемлет «язык силы», на котором с ней пытается разговаривать Вашингтон.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, что новые антироссийские санкции против физических и юридических лиц вызваны «чрезвычайной угрозой», исходящей из Москвы. Он назвал внешнеполитическую деятельность правительства РФ «вредоносной». По его словам, Россия пытается «подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках».

Тут недавно кто-то рассуждал о предложении Байдена провести саммит как о «повороте от конфронтации к диалогу»? Ну-ну, — отметил Пушков.

Как сообщал NEWS.ru, глава сенатского комитета США по международным отношениям Боб Менендес призвал ввести более жёсткие санкции против России, включающие ограничения для российских банков и газопровода «Северный поток — 2».