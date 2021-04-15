В США призвали Байдена расширить санкции на российские банки

https://static.news.ru/photo/ff183f1e-9e04-11eb-9e5b-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден должен ввести более жёсткие санкции против России, включающие ограничения для российских банков и газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава сенатского комитета США по международным отношениям Боб Менендес.

В заявлении Менендеса, попавшем в распоряжение NEWS.ru, сказано, что глава комитета в целом одобряет указ о новых санкциях против России, подписанный президентом Джо Байденом 15 апреля. Однако сенатор считает его недостаточно жёстким.

Так как ситуация с безопасностью на востоке Украины становится всё более напряжённой, а Кремль продолжает пытаться убить заключённого лидера оппозиции Алексея Навального, я призываю администрацию обдумать дополнительные меры, включая блокировку российских банков, — уточняет Боб Менендес. — Я также готов работать с администрацией в её усилиях по остановке газопровода «Северный поток — 2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден подписал указ об ограничительных мерах против России. В новый пакет санкций США попали 12 российских граждан и 20 компаний. США также запретили своим банкам покупать облигации российского государственного займа при первичном размещении и объявили о высылке 12 российских дипломатов.