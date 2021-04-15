Байден назвал место встречи с Путиным и объявил о готовности новых санкций

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Американский президент Джо Байден в ходе видеообращения по России заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным встретиться этим летом в Европе.

Когда я говорил с Путиным, мы решили, что необходимо общаться напрямую, чтобы установить более эффективные отношения. Он согласился со мной, — сказал президент США.

Он назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным и добавил, что США не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях с РФ, но готовы к применению новых санкций.

Также американский лидер заявил, что «сказал Путину, что Вашингтон ответит на неподобающие действия России пропорционально». Лично Байден готов идти дальше в вопросе давления на Россию, но «ему бы этого не хотелось».

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин США вводит новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга. Они вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях.

Во время телефонной беседы с российским президентом 13 апреля Байден предложил организовать в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. После введения ограничительных мер пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение Байдена остаётся в силе.