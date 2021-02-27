Единоросс поддержал идею об ответственности за предвыборные обещания

https://static.news.ru/photo/af770408-79d4-11eb-a490-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Член комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, депутат от «Единой России» Евгений Марченко поддержал идею своего коллеги по партии, председателя ГД Вячеслава Володина о законодательном закреплении обязанности исполнять предвыборные обещания.

По его словам, такая идея поможет уйти от популизма, которым занимаются «случайные в политике люди». Кроме того, она должна помешать кандидатам рисовать для избирателей «золотые горы».

Другой вопрос — мне непонятен механизм, как это закрепить в законе. Надо менять избирательное законодательство и прописывать в нём, что нельзя врать на выборах, — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Он уверен, что реализация этой идеи не заставит кандидатов «думать, что обещают» и мотивировать их работать на протяжении всего созыва законодательного органа, а не только «за два месяца до новых выборов».

Как писал NEWS.ru, Володин заявил, что для того чтобы кандидаты в депутаты Госдумы выполняли обещания, данные во время избирательных кампаний, они должны быть закреплены юридически.

Председатель нижней палаты отметил, что предвыборные обещания являются обязательствами, взятыми на себя кандидатами, и в случае избрания эти обязательства должны выполняться. Володин отмечает, что придание им юридической силы позволит более системно их реализовывать. Он предложил проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед избирателями.