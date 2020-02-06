https://static.news.ru/photo/db94bce8-48c4-11ea-93c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента РФ Владимира Путина проанализирует доклад Счётной палаты по работе предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, доклад уже готов — Счётная палата РФ обнаружила, что в стратегических планах федеральных ведомств на 2019–2024 годы отсутствует около 50% показателей нацпроектов и почти 75% показателей госпрограмм.

Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве, — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что доклад ещё не прочитан, так как поступил совсем недавно, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство граждан Российской Федерации считают, что предыдущему составу кабинета министров во главе с Медведевым не удалось улучшить положение дел в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.