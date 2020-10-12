Захарова раскрыла детали 10-часовых переговоров по Карабаху

https://static.news.ru/photo/03ab69c4-0c98-11eb-bac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась подробностями переговоров по военному конфликту в Карабахе, которые прошли в Москве 9–10 октября. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве их российского коллеги более 10 часов искали пути выхода из кризиса.

По словам Захаровой, сначала было решено провести консультации. Однако по ходу переговоров формат поменяли. К договорённостям о прекращении огня удалось прийти уже среди ночи. Стороны делали перерывы для обсуждения вопросов с Баку и Ереваном.

В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он ещё раз задал вопрос сторонам, всё ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, в ходе переговоров она по-новому открыла для себя главу российской дипломатии.

Перемирие начало действовать с полудня 10 октября. Однако в тот же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.