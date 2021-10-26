Депутаты разошлись во мнениях о QR-кодах

Делить граждан на категории вакцинированных и невакцинированных недопустимо, это нарушает конституционный принцип равноправия, считает депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, необходимость вакцинации нужно объяснять, сообщает «Политика Сегодня».

Нужно рассказывать о безопасности, целесообразности, необходимости, мотивировать и так далее. А всё, что может переломить сознание человека, его отношение — оно будет вызывать только отторжение и, наоборот, усиление антипрививочного движения, — сказал Афонин.

Так он прокомментировал сравнение вице-спикера Госдумы Петра Толстого системы QR-кодов с «охотой на ведьм».

В свою очередь, экс-депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что если было принято решение о QR-кодах, нужно их использовать, а не создавать публичную проблему.

Ранее адвокат Максим Пашков высказал мнение, что в нынешнем виде система QR-кодов нарушает права тех, кто переболел коронавирусом в бессимптомной или лёгкой форме. Речь идёт о гражданах, которые не обращались в медицинские учреждения и не имеют справок о перенесённом заболевании.