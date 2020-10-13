Депутаты одобрили новый порядок формирования кабмина

https://static.news.ru/photo/a07f480e-0d5d-11eb-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который закрепляет место кабмина в системе публичной власти, сроки и порядок его формирования, полномочия в различных сферах, а также ограничения для его членов и их семей. Проект Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», направленный на реализацию новых положений Конституции, поддержали 349 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.

Законопроектом устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента, — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно законопроекту, президент будет назначать председателя правительства, его замов и федеральных министров только после их утверждения депутатами Госдумы. Министров силового блока президент будет назначать после консультаций с членами Совета Федерации. В случае положительного решения нижней палаты президент обязан их назначить, но потом вправе отстранить. Если же Госдума отклонит три кандидатуры премьера, президент сможет назначить его без утверждения депутатов, а Госдуму потом будет вправе распустить. Также глава государства имеет право освободить от должности любого члена правительства без роспуска парламента.

Законопроект содержит также перечень полномочий правительства, которые вытекают из обновлённой Конституции. Так, кабмин будет обеспечивать гарантии МРОТ, реализацию нацпроектов, формирование федеральных целевых программ, принимать меры по защите суверенитета страны и по поддержанию международного мира и безопасности.

Членам правительства, их супругам и детям запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках за пределами территории РФ, заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующими субъектами вне зависимости от их формы.

Как писал NEWS.ru, в первом чтении приняты президентские поправки в закон о прокуратуре. Они должны привести его в соответствие с новыми изменениями Конституции. Теперь генеральный прокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ (и приравненные к ним прокуроры) будут назначаться после консультаций с Советом Федерации и освобождаться от должности президентом РФ. Ранее назначения глав надзорных ведомств регионов проводились президентом по представлению генпрокурора (это же касалось и его замов). У Совфеда будет неделя на принятие решения по кандидатуре генпрокурора и его замов, а по прокурорам субъектов РФ — 10 дней. Законопроектом вводится запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство. Такая же формулировка теперь содержится и в Конституции. При этом в законопроекте уточняется, что в случае появления гражданства другого государства или вида на жительство сотрудники должны будут в течение пяти рабочих дней уведомлять руководство об этом.