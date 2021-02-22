Депутат призвал Сейм Латвии не вмешиваться в дела России и Белоруссии

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Латвии следует занимать более нейтральную позицию по отношению к проблемам других стран, в том числе — России и Белоруссии. Такое мнение высказал независимый депутат Сейма и экс-кандидат в премьер-министры страны Алдис Гобземс.

По его словам, властям республики надо больше заниматься решением внутренних вопросов. Россия и Белоруссия, по его словам, в состоянии решить внутриполитические проблемы самостоятельно.

Нам как маленькой стране надо быть более нейтральной. Я скажу цинично. Я просто хочу жить в богатой Латвии, где люди могут зарабатывать и хорошо жить. Я не хочу жить в Латвии, где мы решаем проблемы других стран. Мы в любом случае не можем их решить. Даже, если бы и хотели, — цитирует Гобземса РИА Новости.

Он подчеркнул, что «с очень многим происходящим в других странах не согласен». Однако назвал достаточно большими накопившиеся внутренние проблемы, которые требуют скорейшего решения.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по «делу Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз.

На этом фоне комиссия Сейма Латвии по делам Европы утвердила позицию республики, предусматривающую поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание Навального и его арест.