Балтийские страны и Польша готовят санкции по «списку Навального»

https://static.news.ru/photo/e119d3cc-6b0c-11eb-ac9a-96000091f725_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание политика Алексея Навального и его арест, сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, в настоящий момент документ согласуется сторонами.

Идёт согласование с коллегами из стран Балтии списка по применению санкций против лиц, участвовавших в помещении Навального под стражу и в суде над ним, — рассказал дипломат.

Он выразил надежду на то, что санкционный список удастся составить и согласовать на уровне высших должностных лиц, передаёт ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Боррель анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся в Россию после выздоровления и был задержан силовиками на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. После этого в центре Москвы и в Санкт-Петербурге начались акции в поддержку Навального, на которых силовики жёстко задерживали протестующих. Аналогичные митинги в поддержку Навального проходили в российских городах 23 и 31 января, писал NEWS.ru.