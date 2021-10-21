Демарш делегатов во время речи Матвиенко попал на видео

В Сети появились кадры, сделанные во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах. В ролик попал момент, когда делегаты из Латвии, Эстонии, Литвы и Польши демонстративно покинули зал. Об этом пишет РИА Новости.

На видео попало начало выступления Матвиенко. Представители стран Балтии и Польши вышли из зала ещё до того, как политик поприветствовала аудиторию. При этом большая часть делегатов с уважением отнеслась к спикеру.

Спикер приняла участие в открытии конференции, а также выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».

Сама Матвиенко отметила, что видела реакцию коллег на её речь. По словам спикера, в конце её выступления участники аплодировали. Тем не менее выхода делегатов она не заметила. Политик предположила, что делегаты могли выйти, чтобы помыть руки.