В регионах началось «всенародное обсуждение» поправок в Конституцию, которые были приняты депутатами в первом чтении. Второе рассмотрение президентского законопроекта в Госдуме могут перенести с 11 февраля на конец этого месяца или на начало марта. Как заявлял спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это вызвано тем, что на изучение многочисленных предложений может потребоваться больше времени, чем осталось до изначально запланированной даты. Между тем, в ряде субъектов местные чиновники и депутаты превратили одобрение президентской инициативы в анекдотичное действо, достойное пера Салтыкова-Щедрина или Хармса. NEWS.ru выяснил, что происходит на местах и собрал несколько резонансных историй.

Одобряем по WhatsApp

Курултай (парламент) Башкортостана 22 января одобрил поправки в Конституцию в первом чтении не на пленарном заседании, а с помощью опроса и переписки в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет местное издание Proufu со ссылкой на республиканских депутатов Дмитрия Чувилина, Руфину Шагапову и Вячеслава Рябова.

Парламентарии при этом отметили, что в такой форме голосования нет чего-то удивительного, поскольку она прописана в регламенте.

Способ принятия отдельных постановлений опросом депутатов предусмотрен нашим регламентом, но такое делается, обычно, когда нужно принять какое-то решение по второстепенному, либо срочному вопросу. А здесь ведь обсуждается самый важный документ в стране — Конституция, — полагает вице-спикер Курултая от КПРФ Вадим Старов.

Руфина Шагапова Руфина Шагапова/vk.com

Руфина Шагапова признала, что у народных избранников якобы нет времени на консультации с электоратом, из-за чего одобрение поправок происходит в спешке.

В этот же день без обсуждения президентские поправки одобрили депутаты Калининградской областной думы, причём о голосовании ни одно СМИ региона не было оповещено. Местный парламентарий Михаил Чесалин пояснил, что народные избранники в регионе получили письмо из Госдумы, в котором говорилось, что им нужно прибыть в заксобрание и ознакомиться с законопроектом.

В 15:00 [22 января] меня известили о том, что открыто заочное голосование, то есть не собирая депутатов на обсуждение. В 17 часов оно закончилось. За два часа депутаты, не обмениваясь мнениями, пришли и проголосовали за 20 листов документа. Физически, кроме вундеркиндов, никто не сможет прочитать и осознать текст. Я проголосовал против. Прежде всего, из-за процедуры. Принцип работы облдумы — коллегиальное мнение, — прокомментировал Михаил Чесалин.

Его коллега Александр Мусевич подтвердил, что парламентарии не могли успеть ознакомиться с «тонкостями документа».

В Мурманской области региональных депутатов фактически исключили из обсуждения конституционных поправок, о чём сообщает портал «СеверПост» со ссылкой на спикера областного заксобрания Сергея Дубового.

Из Госдумы после первого чтения нам ни одного документа не приходило, — подчеркнул депутат.

Дубовой добавил, что заксобрание не будет вносить свои предложения в основной закон страны, поскольку на федеральном уровне принято решение, согласно которому этими вопросами занимается Общественная палата.

За гранью политкорректности

На депутатских и общественных обсуждениях поправок в основной закон звучат самые разные предложения. От введения в России должности «верховного правителя» до прописывания статуса «народа-победителя», православия как главной религии или введения госидеологии.

На фоне этих «народных» инициатив власть может выглядеть «главным европейцем», если на подготовительном уровне парламентарии отметут их. Но пока представляется, что главными «кандидатами» на отсев являются другие ранее прозвучавшие предложения. В частности, это возврат прежнего пенсионного возраста, требование формирования минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, закрепление общенародного статуса недр и т.д. Не зря же власти жертвовали своим драгоценным электоральным рейтингом ради пенсионной реформы в 2018 году, а спустя полтора года пообещали «компенсацию» в виде горячих обедов и материнского капитала.

Об этом уже рассказала депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, которая на заседании нижней палаты задавала соответствующие вопросы представителю главы государства Павлу Крашенинникову во время обсуждения проекта поправок в первом чтении.

Я задала вопрос по пенсионной реформе, о возможности внесения в Конституцию нормы о выходе на пенсию женщин в 55 лет, мужчин в 60 лет, если нет льгот на досрочный выход на пенсию, а также вынести этот вопрос на референдум. Ответ: это не конституционные нормы. Просила индексацию пенсий и социальных пособий проводить в соответствии с реальной инфляцией. Ответ: «Всё будет проводиться по фундаментальным федеральным законам». Ольга Алимова депутат Госдумы, КПРФ депутат Госдумы, КПРФ

В этой связи запущенная в регионах процедура «всенародных обсуждений» с одной стороны должна продемонстрировать «конструктивный диалог», а с другой исключить нелояльные группы из этого процесса и не дать им возможность сказать своё слово.

Как пишет издание «ЮграПро», в ХМАО слушания проходят на двух площадках в Ханты-Мансийске и Сургуте, но интересна не повестка, а состав участников общественных слушаний — функционеры Общероссийского народного фронта, чиновники правительства округа, руководители учебных и медицинских заведений, а также представители общественных организаций.

Понятно, что проведение собраний граждан по месту жительства или на производстве просто не реально хотя бы из-за дефицита времени. Да и о каком обсуждении может идти речь, если Владимир Путин уже внёс законопроект с поправками в Конституцию РФ в Госдуму, который последняя утвердила в первом чтении. Изрядно поношенный демократический пиджак срочно ушивается и подгоняется под новые российские реалии, — говорится в публикации.

Между тем, в Иркутске обсуждение поправок, прошедшее в местной Общественной палате, обернулось скандалом. Там на мероприятие удалось попасть тем гражданам, которые не были «согласованными с „вышестоящими органами“».

Пришедшие в Общественную палату горожане начали подозревать, что им уготована роль массовки для придания легитимности заранее запланированному результату обсуждения. После этого начались явно не подготовленные и спонтанные выступления граждан, каждый из которых пытался прежде всего донести до собравшихся свои проблемы и предложения по их решению при помощи новых поправок в Конституцию. В результате, очень быстро полемика переросла в банальные выкрики и дискуссию на повышенных тонах в стиле ток-шоу федеральных каналов. При этом, выступающие не ограничились обсуждением поправок и очень быстро перешли на обсуждение внутренней и внешней политики нынешнего руководства РФ, — пишет сайт «Байкал24».

Владимир Штыгашев vskhakasia.ru

За рамки принятой в официальных структурах политкорректности вышли во время обсуждений и в Хакасии. Там с резкими словами в адрес властей выступил председатель Верховного совета республики Владимир Штыгашев, по мнению которого Конституция должна отражать устройство страны, а недра использоваться по принципу «двух ключей».

Вот в Нигерии Росатом добывает уран. Так они в области месторождения построили шесть школ, три больницы. А у нас недра раскопали, а налогов не видим. Наши туземные территории совсем не обустраиваются. Зато один угольный олигарх на хакасском угле получил миллиард. <...> Если бы была нашей Саяно-Шушенская ГЭС, республика хоть что-то имела, хватило бы, чтобы полностью содержать один район. Но отобрали. Потому что в Москве нужно. Там тротуары ещё не золотые. Чингисхан и тот, одну десятину брал. А у нас забирают девять из десяти, — цитирует Штыгашева «МК-Хакасия».

Парламентарий напомнил, что республика якобы 10 лет не получает денег из центра, а в этом году Хакасии не выдели средств ни по одной из 15 федеральных программ.

Помимо курьёзов в региональных парламентах и выхода повестки из-под контроля на публичных мероприятиях, в публичное пространство проникли и другие случаи, не в лучшем свете представляющих низшее звено властной вертикали, желающее выслужиться перед начальством.

Так, для Тверской области якобы из Москвы «спустили» разнарядку на предстоящее голосование по конституционным поправкам, по которой необходимо обеспечить явку 70%, и уровень одобрения — не менее 90%. Как пишет издание «Тверь24», на эту тему проведены первые совещания у местного губернатора, где выяснилось, что наибольшие проблемы могут быть с областным центром. Со ссылкой на сказанные в ходе совещания слова председателя тверской гордумы Евгения Пичуева, портал сообщает, что местные депутаты едва смогут «обеспечить хотя бы 40% явки».