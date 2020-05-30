Бывший канцлер ФРГ выступил против введения санкций в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/28dfba40-a237-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Rainer_Droese/imago stock&people/Global Look Press

Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что введение и сохранение санкций в условиях пандемии коронавируса является ошибочным путём. По его словам, все введённые ограничения должны быть сняты.

Что будет сложно, так это восполнить огромные экономические потери во всём мире. <…> В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идёт о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь, — сказал он в интервью ТАСС.

Шрёдер также отметил необходимость стимулирования российской экономики в условиях пандемии. Правительство РФ, по его мнению, приняло меры и многое «запустило по правильному пути»

Евросоюз начал вводить санкции против российских и украинских граждан в 2014 году из-за действий, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Сегодня в отношении РФ действует несколько пакетов санкций: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции, связанные с Крымом.

Как ранее писал NEWS.ru, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что полная политическая и экономическая изоляция России может «остановить агрессивные дела Москвы в мире».