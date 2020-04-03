Совершенно точно, наша страна справится с новым вызовом в виде опасной инфекции, и жизнь довольно скоро вернётся в прежнее русло. Мы вновь сможем широко смотреть в своё будущее, не ограниченное рамками карантина. Но абсолютно уверен, что о контурах нашего завтра необходимо думать уже сегодня. И принимать решения. Потому хотелось бы рассмотреть суть ещё одной поправки в Конституцию нашей страны, проголосовать за которую, нам предстоит совсем скоро.

Она звучит следующим образом: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Чем сильнее становится Россия, тем агрессивнее попытки попрать её историю, принизить и умалить наши усилия и жертвы ради сохранения мира и отстаивания общечеловеческих ценностей. Стоит только на миг усомниться в героизме наших предков, веками защищавших страну от врагов, и путь для искажения исторической справедливости открыт. Делается это всеми доступными способами: исподтишка, втихушку, замалчивая и подтасовывая и, конечно же, в открытую, нагло и цинично, с пеной у рта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Реализуется это, как правило, теми, кто на протяжении всего пути своего исторического развития болтался между геополитическими лидерами, как цветок в проруби. А сегодня им скулы сводит от того, что наша страна вернула себе статус сверхдержавы и, что плевать в нашу сторону стало себе дороже — забрызгает так, что захлебнуться можно.

Но, тем не менее, одни лезут в прошлые века, пытаясь показать свою мнимую, карикатурную значимость, умаляя нашу роль в истории, а другие избрали себе полем деятельности Вторую мировую войну и всё, что с ней связано. Для них главное — отрезать нашу молодёжь от нашей истории. И очень важно, не дать этого сделать.

Если объективно посмотреть: много ли у нас праздников и дат, которые действительно объединяли бы людей? Причём не одну какую-то группу, а всех. Не беру в расчёт предвкушения и депрессии, связанные с Новым годом. Но вот чтобы всей страной, вместе, но осознанно.

День Победы. Только 9 мая даже большая часть молодых людей 15-22 лет, пока ещё выходит из оцепенения и в их глазах появляется осознанность происходящего. При этом они смотрят на нас, как встречаем этот день мы, о чём говорим, какие песни слушаем, какие фильмы смотрим. И видно есть ещё что-то такое в нас, что не позволяет им наплевательски отнестись к этому дню.

Но технологии поглощения человеческих душ и изменения генетической памяти работают с утроенной силой. И сейчас их главная цель — сформировать устойчивый негатив вокруг образа нашей Победы. Размыть, заврать, посеять сомнения, высмеять, подкупить, предложить сладенькую альтернативку. Сделать все, чтобы этот праздник больше не объединял всё общество. Для этого по всей Европе они инициируют снос памятников нашим воинам, погибших за их же свободу, за их право сегодня жить. Причём подло, в нарушение местных правовых норм, впрочем как и всё, чем они живут и что делают.

Совсем скоро большой юбилей Победы. Подвиг наших дедов и прадедов достоин того, чтобы веками сплачивать людей. Они умирали стоя, чтобы мы не жили на коленях. Давайте сделаем всё, чтобы те, кому сегодня 5-10 лет, впитали наше отношение к ветеранам, к этому дню.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У нас есть замечательный общественный проект, который стал уже народной традицией — нести портреты своих предков, которые воевали в Великую Отечественную войну — «Бессмертный полк». Трогательная общность людей и гордость за страну, за предков, за то, что мы вместе выстояли в трудный час и, если потребуется, вновь сможем защитить свою Родину, объединяет всех от мала до велика, создаёт удивительную, уникальную атмосферу.

Сегодня, когда с разных сторон идёт самый настоящий накат на нашу историю, может быть стоит подумать о том, чтобы расширить рамки этой акции, позволив людям нести портреты своих предков, родственников, защитивших нашу Родину в других войнах и конфликтах. Это будет стимулировать на более глубокое изучение истории своей родины и семьи, побуждать отыскивать тех, кто защищал страну во времена русско-турецкой, русско-японской, Первой мировой, финской, афганской и других войн. Думаю, что не вызывает сомнения то, что любой защитник нашего Отечества является участником Бессмертного полка. Расширение формата этой акции в итоге не даст растащить нашу память, заполнить её суррогатом, историческим контрафактом.

Ведь здесь опять всё тот же алгоритм — дадим слабину в одном месте и лавина понесёт нас вниз, со всё нарастающей силой сметая на пути наши ценности, нашу память, нашу историю. Начиная с древних славян и до наших дней.

Поставить заслон таким попыткам, защитить нашу историю, а значит и всех нас, призвана поправка в Конституцию Российской Федерации о недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества.