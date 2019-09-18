https://static.news.ru/photo/53ae6378-d9f3-11e9-af4d-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность главы города. На официальной церемонии в Мариинском дворце Беглов принёс присягу перед депутатами Заксобрания, судьями городского Уставного суда и почётными горожанами.

Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей, — цитирует ТАСС текст его присяги.

Президент РФ Владимир Путин назначил Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 2018 года. На выборах 8 сентября он набрал 64,43% голосов и победил в первом туре.

Как писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что партийная принадлежность Беглова не была решающим фактором при его назначении на пост врио губернатора. По его словам, Владимир Путин, принимая кадровое решение, ориентировался на другие параметры. В первую очередь — на жизненный и служебный опыт Беглова. Кроме того, важную роль сыграли личные качества чиновника.