Байден не сразу ответил на просьбу прокомментировать высказывание о Путине

https://static.news.ru/photo/4c3690f2-cd71-11eb-aa78-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден рассказал, что, когда во время известного интервью его спросили о президенте РФ Владимире Путине, он отвечал честно, сообщает РИА Новости.

Хозяина Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попросили прокомментировать реакцию российского лидера на свой утвердительный ответ, считает ли он его «убийцей». Байден замялся и стал говорить с паузами.

Послушайте, он ясно даль понять, что... Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал... Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно, — проговорил президент США.

Ему напомнили, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании.

Я, правда, тоже смеюсь. Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу, — пояснил Байден, изображая смех.

При этом он выразил надежду, что Путин поймёт, что «в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправил США с жалобами «в Международную лигу сексуальных реформ». Телекомпания NBC дословно перевела большинство цитат и фразеологизмов, которые использовал Путин в интервью журналисту Киру Симмонсу. Слова российского лидера приведены без кавычек, которые могли бы показать понимание журналистами смыслового контекста.