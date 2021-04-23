Арменка из «Реальных пацанов» захотел стать депутатом Госдумы

https://static.news.ru/photo/afe31b34-a45e-11eb-9c56-96000091f725_660.jpg Фото: Армен Бежанян/vk.com

Депутат думы Осы (Пермский край, население около 20 тысяч человек) Армен Бежанян, известный россиянам по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», может принять участие в выборах в нижнюю палату Федерального собрания РФ. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах, — написал артист.

В беседе с порталом URA.RU Бежанян добавил , что пока не решил, в каких выборах — в Госдуму или заксобрание — готов принять участие. По информации издания, он может пойти от «Единой России», так как «уважаем эту партию». Актёр отказался около двух лет назад от съёмок в комедийном сериале ради политической карьеры. В сентябре 2019-го он стал депутатом городского парламента Осы, получив 47,58% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что появилась информация о том, что после проведения праймериз единороссов в столице, намеченных на конец мая, в верхах местной организации произойдёт рокировка. Планируется, что «вечного» столичного лидера партии власти Андрея Метельского наконец заменят. Предполагается, что возглавит столичных единороссов нынешний вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. И, видимо, вместе с мэром Сергеем Собяниным они возглавят и предвыборный список партии на грядущих парламентских выборах.