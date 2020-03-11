https://static.news.ru/photo/db7bad8c-636f-11ea-88dc-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка Toledo Фото: Petty Officer 1st Class Michael/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всплытие подлодок во льдах впервые было освоено советскими военными, поэтому случай с субмариной США ку берегов Арктики не является уникальным. Об этом заявил начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

Ну, всплыла она и всплыла... Ничего сверхъестественного в этом нет, мы это тоже давно освоили, — сообщил он в интервью РИА Новости, комментируя кадры, опубликованные морским командованием США.

Кравченко отметил, что это непростая операция, но она давно применяется российским флотом. По его словам, сейчас перед морскими силами РФ стоит задача научиться следить за американскими субмаринами подо льдом.

Атомная подводная лодка Toledo Военно-морских сил США пробила лёд и показалась на поверхности в Арктике. В ролике видно, как лодка постепенно всплывает на поверхность, после чего члены экипажа выходят наружу и очищают субмарину от льда при помощи бензопилы. Всплытие подлодки произошло в ходе учений Ice Exercise, которые проводятся в Северном Ледовитом океане. Это произошло неподалёку от российской военной базы «Арктический трилистник», писал NEWS.ru.