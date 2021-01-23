75 лет — опять пора расцвета

В Госдуму от имени президента внесён законопроект, который вводит революционную кадровую практику: для чиновников, назначенных главой государства, не будет ограничений по возрасту. То есть известная формулировка «отставлен в связи с достижением предельного возраста госслужбы» уходит в историю. А анекдотичный мем эпохи Брежнева «75 лет — пора расцвета», рождённый при вручении генсеку очередного ордена за долголетие, не воспринимается более как отличительный признак эпохи застоя.

Собственно, решение вполне логичное, а учитывая, что законопроект вносится от лица президента, то ему гарантировано автоматическое одобрение и минимальные, скорее, стилистические изменения. Чиновникам, которые когда-то символизировали эпоху перемен и полный разрыв с прежней геронтократией, в девяностых было по сорок с небольшим. Но время неумолимо, а их опыт беспорочной службы и многолетняя верность сочтены бесценными. Не тот момент, чтобы практиковать истины типа «незаменимых у нас нет».

Между тем Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков уже перешли 70-летний рубеж (нынешний предел нахождения на госслужбе), и многие соратники президента, включая такую ключевую фигуру как секретарь Совбеза Николай Патрушев, что называется, на подходе. Это не значит, что теперь все будут занимать свои кабинеты до скончания века. Но после принятия предложенного закона у президента появится полная свобода манёвра в решении кадровых вопросов. А это его любимая позиция в отношении любых проблем. В конце концов, и наше общество в целом стареет. А аналитики не устают сетовать на короткую скамейку запасных у президента.

Владимир Путин kremlin.ru

Впрочем, правительство в последнее время заметно помолодело. А потому новый закон коснётся очень узкого числа высших сановников, многие из которых просто чистые аппаратчики.

Надо сказать, что вопрос возраста госслужащих на протяжении последних лет неоднократно пересматривался. Ещё и речи не было о пенсионной реформе, как предельный возраст чиновничьего сословия дотянули до 65 лет. Отныне только на этом жизненном рубеже советник или главный специалист могли заслужить полную пенсию, которая больше средней по стране, и сохранить ряд своих привилегий, включая медицинское спецобслуживание. И надо сказать, в этой специфической среде такая новация не вызвала никаких протестов. Многие чиновники и так после 60 оставались на своих постах, просто каждый год по ним принимались специальные решения о продлении срока службы. А потом и остальных граждан приблизили к чиновничьим пенсионным параметрам.

Нельзя исключить, что после принятия закона постепенно и на прочие служивые категории будет распространяться положение о долголетии. Вопросы могут возникнуть только о более молодой служивой поросли, которая рискнёт сама состариться в ожидании повышения. Но это, как говорится, совсем другая история.

Нельзя исключить, что новый закон подольёт масла и в огонь разговоров о том, что, мол, пенсионный возраст для всех и в дальнейшем будет расти по мере фиксации роста продолжительности жизни в стране. Только в отличие от чиновников обычных россиян явно не радует такая перспектива.