Врач рассказал, от чего спортсменам нужно отказаться на Олимпиаде

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Спортивный врач Илья Мелехин посоветовал отправившимся на Олимпиаду в Токио спортсменам отказаться от японской кухни. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, самое главное правило для любого спортсмена — это не вводить новые продукты в рацион. Атлет должен питаться привычной едой, без резких переходов.

Не рекомендую нашим спортсменам пробовать национальную японскую кухню. Тем более, она там специфическая, не всегда подходит нашим спортсменам, — сказал Мелехин.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что нашествие устриц может привести к срыву соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио.