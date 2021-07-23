Великая чемпионка и тхэквондист: за чем следить на Олимпиаде в понедельник

Россия завоевала уже первое золото, но не намерена останавливаться на достигнутом. В третий день шансы только растут. Софья Великая, наконец, должна стать олимпийской чемпионкой в личном виде, мужчины сильны как никогда в плавании на спине, а тхэквондист Храмцов готов завоевать историческое золото.

Европейский чемпион готовит реванш

Российский пловец Мартин Малютин не смог пробиться в финал на дистанции 400 метров вольным стилем, но в дисциплине вдвое короче он может проявить себя самым лучшим образом. На чемпионате Европы в Будапеште Мартин завоевал три золотые медали, а сейчас является в лучшем случае претендентом на бронзу. Россиянин уступает пока не только главному фавориту соревнований — корейцу Хван Сун Ву, но и двум британцам.

Два претендента на одну спину

Дистанция 100 метров на спине не самая сильная для российских пловцов в истории, но после предварительных заплывов именно россияне являются главными фаворитами в этой дисциплине. При этом лучший результат показал Климент Колесников, а Евгений Рылов был только вторым. Их оппоненты в решающих заплывах представляют Китай, США и Австралию, и они способны преподнести сюрприз.

Климент Колесников Dppi/Laurent Lairys/Global Look Press

В погоне за Китаем

Соревнования в прыжках в воду уже давно проходят под диктовку сборной Китая, а потому для россиян и представителей других команд борьба за серебро и бронзу остаются актуальными. Безоговорочные фавориты в синхронных прыжках с вышки — китайцы, однако за серебро и бронзу способны побороться британские и российские прыгуны. Виктор Минибаев и Александр Бондарь будут бороться за награды, и они уже проверили свои силы на чемпионате Европы.

Храмцов — главный фаворит

Чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов — главный фаворит олимпийских соревнований в весе до 80 кг. Его главный оппонент — азербайджанец Милад Бежи, но при этом Храмцов не раз побеждал его в личных поединках. Многократный чемпион мира и Европы готов завтра к своему главному сражению, притом что на пути к первой Олимпиаде он поднялся на пару весовых категорий, но это никак не отразилось на его перспективах.

Великая в ожидании первой победы

Знаменосец сборной России Софья Великая уже много лет выступает на высоком уровне в фехтовании на саблях, но при этом побеждала во всех соревнованиях, кроме личного олимпийского турнира. В Токио она будет одним из главных фаворитов в соревнованиях саблисток наряду с украинской Ольгой Харлан. Также сюрприз может преподнести россиянка Ольга Никитина, но главный фаворит токийских соревнований именно Великая. Это её последняя Олимпиада и последний шанс взять медаль.

26 июля, понедельник. Разыгрывается 21 комплект наград

00:30 Триатлон. Мужчины

04:30–06:05 Плавание. Женщины. Баттерфляй, 100 м. Вольный стиль, 400 м. Мужчины. Брасс, 100 м. Вольный стиль, 4×100 м

05:05 Волейбол. Мужчины. США — Россия

06:25 Скейтбординг. Женщины. Стрит

08:00, 09:00 Баскетбол 3×3. Женщины. Румыния — Россия. Мужчины. Япония — Россия

08:50–09:50 Стендовая стрельба. Женщины, мужчины. Скит

09:00 Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

09:00 Маунтинбайк. Мужчины

09:30 Водное поло. Женщины. Россия — Венгрия

09:45 Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

11:00 Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Мужчины. До 73 кг. 1/2 финала. Финалы

12:15–12:40 Стрельба из лука. Мужчины. Командный турнир. 1/4 финала. 1/2 финала. Матч за 3-е место. Финал

13:50–15:15 Фехтование. Женщины. Сабля. Мужчины. Рапира. Личные турниры. За третье место, финалы

13:00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное первенство

14:30–15:45 Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Мужчины. До 80 кг. Матчи за третье место. Финалы

13:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг

14:00–15:00 Настольный теннис. Микст. Матч за третье место. Финал

15:25, 16:00 Баскетбол 3×3. Женщины. Франция — Россия. Мужчины. Россия — Латвия