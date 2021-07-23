Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпиады-2020 с флагом ОКР

Олимпийская сборная России вышла на стадионе в Токио, где в настоящий момент проходит церемония открытия летних Олимпийских игр. Наши олимпийцы вышли под 77-ым номером. Знаменосцами национальной команды стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Из-за допинговых санкций российские спортсмены до 2022 года будут выступать на международных соревнованиях без государственных символов. С этим связан выход команды России на церемонии открытия с флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая будет знаменосцем на церемонии открытии Игр, заявила, что не видит разницы между флагом России и символикой Олимпийского комитета России (ОКР).