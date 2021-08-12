Украинская легкоатлетка Магучих ответила на травлю из-за фото с Ласицкене

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих ответила на травлю, с которой столкнулась на родине после совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом она сообщила журналистам во время встречи спортсменов в аэропорту 12 августа.

В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают, — сказала Магучих.

Она также обратилась и к тем, кто выступил с критикой. По словам спортсменки, это хороший опыт, который делает её только сильнее. Девушка не отрицает, что между двумя странами «идёт война». Она уважает украинских солдат и ещё раз отметила, что в совместном кадре не было никакой политики.

Кроме того, легкоатлетка призналась, что не намерена отдыхать по прилёте и сразу начнёт подготовку к следующей Олимпиаде, которая состоится через три года в Париже.

7 августа Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. После она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.

После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали биомусором экс-депутаты. Одной из них стала Ирина Фараон. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин. В НОК Украины призвали перестать смешивать политику и спорт.