В НОК Украины оценили травлю легкоатлетки Магучих из-за фото с Ласицкене
Анастасия Савина
Анастасия Савина
18:10, 11 августа 2021
Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
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Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отреагировал на травлю легкоатлетки Ярославы Магучих в социальных сетях после совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Своим мнением он поделился с изданием «Страна.ua».
Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике, — сказал Лысов.
7 августа Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. После она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.
После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали биомусором экс-депутаты. Одной из них стала Ирина Фараон. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин.