Украинскую легкоатлетку Магучих на родине назвали биомусором

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, завоевавшую бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, в родной стране назвали биологическим мусором. Это сделала бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Её слова передаёт Telegram-канал Vesti.ua.

Эта спортсменка, она на весь мир заявила, что мы один народ. Собственно, она подтвердила тезис Путина. Если б я руководила Олимпийским комитетом, вернула б эту награду этого биологического мусора назад, — сказала Фарион.

Экс-депутат добавила, что спорт, как и религия, на самом деле является категорией политической.

7 августа Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. После она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.

После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины.