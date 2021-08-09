Украинскую легкоатлетку Магучих затравили из-за фото с Ласицкене

Легкоатлетку с Украины Ярославу Магучих раскритиковали в соцсетях из-за совместных снимков с российской спортсменкой Марией Ласицкене, сделанных после победы последней на Олимпиаде в Токио. Негативные комментарии появились на странице спортсменки в Facebook.

Некоторые пользователи вспомнили, что у Ласицкене есть воинское звание капитана, а Магучих является сержантом Вооружённых сил Украины (ВСУ). В связи с этим подписчики недоумевали, что украинка обнимается с гражданкой страны-«агрессора».

Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печёт флаг в руках? — написал один из пользователей в Facebook.

28-летняя Ласицкене в субботу, 7 августа, выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,04 метра. Магучих оказалась третьей и завоевала бронзу. Позднее в соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток. На снимке спортсменки празднуют успех вместе, обернувшись в национальные флаги: Магучих — в украинский, Ласицкене — во флаг Олимпийского комитета России (ОКР).