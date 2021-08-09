Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны за фото с Ласицкене

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Украинскую легкоатлетку, бронзового призёра Олимпиады-2020 в Токио Ярославу Магучих вызвали в Миноборны страны за фотографию с российской коллегой Марией Ласицкене. Об этом в своём Facebook сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, а это накладывает определённые ограничения и ответственность, — написала Маляр.

Она добавила, что фотографии украинских спортсменов с российскими сразу же использует враг как информационно-психологическую пушку. Также она призвала перестать травить спортсменку, пока она сама не даст объяснение случившемуся.

Ранее сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене.

28-летняя Ласицкене в субботу, 7 августа, выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,04 метра. Магучих оказалась третьей и завоевала бронзу. Позднее в соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.