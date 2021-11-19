Ученица Тутберидзе первой в истории сделала четверной риттбергер на турнире

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях. Таким образом, в женском одиночном катании теперь представлены все прыжки в четыре оборота на турнирах.

Этот элемент Аделия исполнила во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Сначала фигуристка исполнила четверной риттбергер в каскаде с двойным тулупом, но на нём судьи усмотрели недокрут в четверть оборота. Затем ученица Тутберидзе зашла на второй риттбергер в четыре оборота, но упала.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, лутц и флип. Первой фигуристкой исполнившей четверной сальхов стала японка Мики Андо в начале 2000-х.

Также сообщалось, что оссийская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная не смогла исполнить тройной аксель на тренировке перед стартом Гран-при Франции. В этот момент отечественная спортсменка практиковала произвольную программу.