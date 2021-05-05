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Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке

16:34, 05 мая 2021
Фото: instagram.com/figurka.icloud

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию — 2021 Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке со страховкой. Видео прыжка появилось на странице в Instagram.

Ранее спортсменка признавалась, что выучить четверной лутц станет для неё несоизмеримой ни с чем победой над собой.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Сообщалось, что фигуристка собиралась сняться с соревнований из-за казуса с колготками.

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