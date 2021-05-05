https://static.news.ru/photo/87433fae-ada7-11eb-ab04-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/figurka.icloud

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию — 2021 Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке со страховкой. Видео прыжка появилось на странице в Instagram.

Ранее спортсменка признавалась, что выучить четверной лутц станет для неё несоизмеримой ни с чем победой над собой.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Сообщалось, что фигуристка собиралась сняться с соревнований из-за казуса с колготками.