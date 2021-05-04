Туктамышева собиралась сняться с соревнований из-за колготок

https://static.news.ru/photo/91167470-ada1-11eb-b8f3-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/tuktikliza

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Елизавета Туктамышева рассказала о казусе с колготками на одних из соревнований. Слова спортсменки передаёт «Спорт-Экспресс».

Был момент, что у меня сильно порвались колготки перед выходом на лёд — они были супертонкие. Я пальцами сразу на обеих ногах порвала, у меня были такие дырки огромные. Колготок практически не оставалось. Я чуть ли не собралась сниматься с соревнований, — сказала Туктамышева.

Тем не менее, девушка вышла на лёд, но не понимала, что происходит. Она отметила, что спокойно относится к стрелкам, однако в данной ситуации колготки были в дырках спереди. Это могло отразиться на внимании судейской бригады.

24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.

Ранее сообщалась, что Елизавета снялась в фотосессии для журнала «Собака.ru». Фото она выложила на своей странице в Instagram.