Туктамышева собиралась сняться с соревнований из-за колготок

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Елизавета Туктамышева рассказала о казусе с колготками на одних из соревнований. Слова спортсменки передаёт «Спорт-Экспресс».
Был момент, что у меня сильно порвались колготки перед выходом на лёд — они были супертонкие. Я пальцами сразу на обеих ногах порвала, у меня были такие дырки огромные. Колготок практически не оставалось. Я чуть ли не собралась сниматься с соревнований, — сказала Туктамышева.
Тем не менее, девушка вышла на лёд, но не понимала, что происходит. Она отметила, что спокойно относится к стрелкам, однако в данной ситуации колготки были в дырках спереди. Это могло отразиться на внимании судейской бригады.
24-летняя Туктамышева, работающая в группе Алексея Мишина, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спустя шесть лет она сумела отобраться на мировое первенство и завоевать серебряную медаль. Фигуристка чисто откатала обе программы и исполнила коронный тройной аксель.
Ранее сообщалась, что Елизавета снялась в фотосессии для журнала «Собака.ru». Фото она выложила на своей странице в Instagram.