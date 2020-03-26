Тренер сборной Бразилии по фехтованию россиянин Геннадий Мякотных скончался 25 марта в штате Сан-Паулу. Врачи считают, что 79-летний мужчина мог заразиться коронавирусом.
До последнего у гражданина России не проявлялись никакие симптомы инфекции, изначально медики подозревали у пациента проблемы с сердцем. По словам фехтовальщика Энрике Маркеса, у тренера был грипп, он проснулся от одышки и умер по дороге в больницу,
В Бразилии Мякотных проработал около 20 лет. Был ли мужчина заражён новым типом вируса, станет известно через 48 часов. Недавно россиянин вернулся из США, где спортсмены принимали участие в последнем этапе Гран-при по фехтованию.
По последним данным бразильского Министерства здравоохранения, жертвами COVID-19 в стране стали 57 человек.
В США от коронавируса умер драматург Терренс МакНэлли, писал NEWS.ru.
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