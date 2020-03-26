https://static.news.ru/photo/4645ad26-6f22-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: conf.brasileiradeesgrima/instagram.com

Тренер сборной Бразилии по фехтованию россиянин Геннадий Мякотных скончался 25 марта в штате Сан-Паулу. Врачи считают, что 79-летний мужчина мог заразиться коронавирусом.

До последнего у гражданина России не проявлялись никакие симптомы инфекции, изначально медики подозревали у пациента проблемы с сердцем. По словам фехтовальщика Энрике Маркеса, у тренера был грипп, он проснулся от одышки и умер по дороге в больницу, пишет спортивное издание Lance.

В Бразилии Мякотных проработал около 20 лет. Был ли мужчина заражён новым типом вируса, станет известно через 48 часов. Недавно россиянин вернулся из США, где спортсмены принимали участие в последнем этапе Гран-при по фехтованию.

По последним данным бразильского Министерства здравоохранения, жертвами COVID-19 в стране стали 57 человек.

В США от коронавируса умер драматург Терренс МакНэлли, писал NEWS.ru.