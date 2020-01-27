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Телеведущая канала MSNBC Алисон Моррис оговорилась в прямом эфире, рассказывая о смерти баскетболиста Кобе Брайанта.

Вместо «Лос-Анджелес Лейкерс» ведущая произнесла «Ниггерс», но тут же себя поправила.

Earlier today, while reporting on the tragic news of Kobe Bryantâs passing, I unfortunately stuttered on air, combining the names of the Knicks and the Lakers to say âNakers.â Please know I did not & would NEVER use a racist term. I apologize for the confusion this caused. — Alison Morris (@AlisonMorrisNOW) January 26, 2020

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41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Причины падения Sikorsky S-76 остаются неизвестными.

Центровой, член Зала славы Шакил О’Нил не может поверить в смерть Брайанта, писал NEWS.ru.