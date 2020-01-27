https://static.news.ru/photo/e6ba8064-40ed-11ea-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ying/Global Look Press

Появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана.

Погодная ситуация не соответствовала нашим минимальным стандартам для полёта, — сообщил ESPN представителm департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

По данным издания, полёт изначально был сопряжён с некоторыми трудностями. Пилот по меньшей мере шесть раз облетел район холма в Южной Калифорнии на низкой высоте. По всей видимости, он ждал указания от диспетчеров, что туман рассеялся и можно продолжать полёт. Около 9.40 по местному времени вертолёт резко набрал высоту. С 3700 м он поднялся сразу до 6000 м, однако спустя ещё пару минут он врезался в гору на высоте 5100 м.

Всего жертвами крушения воздушного судна стали девять человек, включая самого спортсмена и его 13-летнюю дочь. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания, писал NEWS.ru.