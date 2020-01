По словам американского лидера, несмотря на то что спортсмен был одним из действительно великих баскетболистов всех времён, он только начинал в жизни.

Президент подчеркнул, что гибель дочери Брайанта делает эту трагедию ещё более разрушительной.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating....